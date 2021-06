Calciomercato Juventus, assalto Atletico Madrid | Scambio in vista

Calciomercato Juventus, assalto dell’Atletico Madrid. In vista ci sarebbe lo scambio con il centrocampista, lo confermano fonti spagnole

L’Atletico Madrid all’assalto. Dopo aver vinto la Liga, il Cholo Simeone, ha guadagnato un enorme credito nei confronti della società. E adesso è pronto a passare alla cassa. E così, dopo aver strappato De Paul alla concorrenza bianconera – il fantasista argentino sembra a un passo dal trasferirsi in Spagna – i Colchoneros avrebbero messo nel mirino anche un calciatore della Juventus. Magari sfruttando lo stallo che dura da quasi un anno sul rinnovo del contratto.

Secondo il Mundo Deportivo infatti, la squadra di Madrid, tenterà l’assalto per Paulo Dybala. La Joya, che va in scadenza ne 2022, ancora non ha messo nero su bianco. Anche se il ritorno di Massimiliano Allegri, almeno sulla carta, ha riavvicinato un po’ le parti. L’allenatore livornese stravede per Paulo, e non avrebbe nessuna intenzione di privarsi. Il fatto certo però è che adesso non c’è stata un’accelerata nella trattativa. E più il tempo passa più è pericoloso non trovare un accordo.

