Gattuso rompe con la Fiorentina. La Juventus può trarne vantaggio

Gattuso e la Fiorentina hanno interrotto il loro rapporto ancor prima di iniziare. La Juventus ora può sferrare l’attacco a Vlahovic.

Questo il comunicato diramato in mattinata dalla Fiorentina sul sito ufficiale. «ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano» si legge. La notizia, esplosa ieri sera su Sky, può interessare da vicino anche la Juventus.

Gattuso rompe con i viola, Juventus su Vlahovic

Il nome caldo in queste ore è quello di Vlahovic. In casa Juventus piace parecchio per età, potenzialità, caratteristiche. In casa viola è invece alle prese con un clima movimentato che potrebbe favorire, se non rendere inevitabili, partenze eccellenti. I malumori di Gattuso si sono tramutati in un addio eccellente. Alla base ci sono proprio questioni di mercato. Vien da sé che in un tale scenario un giocatore tra i più ambiti e in rampa di lancio del campionato italiano potrebbe essere ampiamente indotto a guardarsi in giro e le possibilità di “cadere in tentazione” aumenterebbero. La Juventus osserva attenta gli sviluppi.