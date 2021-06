By

La Juventus, Szczesny e quella maledizione bianconera degli autogol. Ecco la clamorosa statistiche che viene fuori dalle partite dell’Europeo

La Polonia di Szczesny ha perso contro la Slovacchia. Autogol del portiere bianconero e rete di Skriniar, difensore dell’Inter. Mai successo, nella storia di una manifestazione europea e mondiale, che un calciatore dei nerazzurri riuscisse a fare gol a un portiere dei bianconeri. Prima di oggi, ovviamente. Al contrario invece, questa cosa, davvero, non è mai successa. E’ derby d’Italia anche in giro per l’Europa.

Adesso, però, la questione è un’altra. Perché con l’autorete di oggi del portiere della Juventus, sono già due i calciatori di Massimiliano Allegri che spediscono il pallone nella propria rete. Era già successo (e di questo, onestamente, siamo contenti) a Demiral nella gara d’esordio della sua Turchia contro la nazionale italiana. La rete che ha permesso agli azzurri di sbloccare la partita e di metterla in discesa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, salta l’erede di Ronaldo | La richiesta è clamorosa