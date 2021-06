Calciomercato Juventus, addio Demiral | Pronto il sostituto dalla Serie A

Calciomercato Juventus, Demiral sempre più vicino ad una cessione, che finanzierà un altro colpo in difesa

Calciomercato Juventus | Sarà un mercato nel quale si cercherà di massimizzare ogni tipo di occasione. Non sarà facile, certo, ma anche la Juventus è chiamata a rinforzare un organico che nell’ultima stagione ha palesato delle defayance, riconducibili alle cattive gestioni manageriali degli ultimi anni. Focus sul centrocampo, ma un occhio rivolto anche alla difesa, reparto sul quale si registrano importanti novità. Ci saranno colpi in entrata soltanto se uscirà qualcuno: e così, dopo il ritorno di Allegri, le riconferme di Bonucci e Chiellini sono ritornate in auge. Con la situazione Rugani ancora da definire, il principale indiziato a partire è Merih Demiral, che fa gola ad alcuni club di Premier League.

Calciomercato Juventus, se parte Demiral ci sarà l’assalto a Milenkovic

Il difensore turco ex Sassuolo potrebbe partire per una cifra vicina ai 30 milioni di euro: la destinazione Everton, al momento, sembra essere quella più probabile, ma non sono da escludere novità. I soldi ricavati dalla cessione del classe ’98 saranno reinvestiti per l’acquisto di un centrale di maggiore esperienza: il nome più gettonato continua ad essere quello di Milenkovic, per il quale servono poco più di 15 milioni di euro, dal momento che il contratto del serbo, in scadenza nel 2022, non sarà rinnovato. Milenkovic piace molto ad Allegri, che avrebbe fatto espressamente il suo nome in caso di cessione “pesante” nel pacchetto arretrato. Ci sarebbero già stati dei contatti importanti in questo senso: gli spiragli di manovra con la Fiorentina ci sono tutti. Pista da monitorare con molta attenzione, dunque: si attendono novità da un momento all’altro.