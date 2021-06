Calciomercato Juventus, oggi in vetrina: nel futuro può esserci la Premier

Sono settimane importanti nel calciomercato della Juventus, con i tifosi che aspettano i primi colpi ufficiali per iniziare a sognare.

Ma bisogna anche guardare alle cessioni che senza dubbio la società dovrà effettuare, per far sì che il monte ingaggi non si appesantisca sempre più. In cima alla lista dei possibili partenti c’è Aaron Ramsey, centrocampista gallese che nei due anni in bianconero non è riuscito a esplodere e a farsi apprezzare per la continuità di rendimento. Il talento non si discute, ma l’ex Arsenal è stato troppe volte frenato dagli infortuni e ha giocato poco. Oggi però ci sarà in campo nel Galles che affronterà l’Italia nella terza giornata della fase a gironi di Euro 2020. E in nazionale invece si è fatto sempre trovare pronto e ha già segnato anche un gol nel torneo.

