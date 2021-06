Calciomercato Juventus, prima offerta per Locatelli | C’è una contropartita

Calciomercato Juventus, assalto a Locatelli: contropartita come pedina di scambio. Ecco i dettagli sulle mosse bianconere

Calciomercato Juventus Locatelli | Dopo una fase interlocutoria, il mercato della Juventus sembra essere entrato nella sua fase più calda. Le ottime prestazioni fin qui disputate all’Europe con la maglia dell’Italia, hanno contribuito a mettere in vetrina il gioiello del Sassuolo Manuel Locatelli, la cui valutazione qualche settimana fa si aggirava sui 40 milioni di euro. Precisazione doverosa, dal momento che le quotazioni del regista ex Milan sono in drastica ascesa; il classe ’98 fa gola a molti club europei, ragion per cui Cherubini deve affrettare i tempi per evitare che si possa generare un’asta pericolosa.

Calciomercato Juventus, la prima offerta per Locatelli

Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, i contatti delle ultime ore hanno portato alla prima offerta ufficiale da parte della Juventus per Locatelli: 30 milioni di euro più Dragusin. Una cifra importante, che si avvicina alla soglia dei 40 milioni; l’impressione, però, è che al momento questa proposta non basti. Il pressing del Borussia Dortmund è costante: d’altro canto, anche il Real Madrid sonda la situazione con molto interesse. La Juve, però, ha fatto la prima mossa: staremo a vedere cosa succederà nel corso delle prossime ore.