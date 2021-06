C’è una missione da portare assolutamente a termine dalla dirigenza bianconera nel calciomercato della Juventus, ovvero la ricerca di una prima punta.

Morata rimarrà sicuramente in bianconero, Dybala si avvia al rinnovo del contratto mentre il futuro di Ronaldo si deciderà probabilmente al termine dei prossimi Europei. In ogni caso la Juventus ha bisogno di potenziare il suo reparto offensivo con l’arrivo di un nuovo giocatore. Del resto gli impegni da affrontare saranno tanti e l’allenatore Massimiliano Allegri, che ha preso il posto di Pirlo, ha assolutamente bisogno di nuovi innesti. E sono tanti i nomi che circolano ormai da settimane attorno ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, per Vlahovic servono 60 milioni

Tra questi c’è anche quello del giovane centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic. Giocatore formidabile e ancora con margini di crescita, che in serie A lo scorso anno è stato tra i migliori marcatori. Il bomber ha diverse pretendenti, e la Fiorentina – come ha sottolineato anche Sportmediaset – non pare intenzionata assolutamente a fare sconti. I viola non vorrebbero cederlo, ma semmai dovesse arrivare la partenza del calciatore il club del presidente Commisso è intenzionato a non scendere assolutamente al di sotto di 60 milioni.