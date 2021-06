Calciomercato Juventus, duro attacco ai bianconeri | Si parla di “doping”

By

Calciomercato Juventus, duro attacco ai bianconeri da parte del giornalista. Che non va proprio per il sottile commentando alcune scelte

L’asse di mercato tra Juventus e Genoa finisce nel mirino del giornalista Paolo Bargiggia. Che in alcuno dichiarazioni rilasciate a 1 Station Radio, ha attaccato pesantemente i due club. Rei di fare delle pratiche non vietate ma che a conti fatti sono “doping finanziario” ha detto l’ex Mediaset.

Nel mirino delle critiche il possibile affare tra i due club che vede come protagonista Gianluca Frabotta, che secondo gli ultimi rumors di mercato di sarebbe in procinto, dopo comunque una discreta stagione in bianconero, di passare al Genoa di Preziosi. “Ho pensato subito che sono ripartiti con le plusvalenza fittizie” ha commentato Bargiggia. Entrando poi nei particolari di un’altra vicenda.

