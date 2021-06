Calciomercato Juventus, il dirigente Corvino ha fatto il punto sugli attaccanti indicando un nome preciso come nuovo bomber bianconero.

Calciomercato Juventus, in questi giorni si è parlato a lungo dei tanti – possibili – nuovi attaccanti da affiancare ai due già, quasi, certificati Dybala e Morata. In caso di addio di Cristiano Ronaldo, Allegri chiederebbe un bomber d’area capace di dialogare a memoria con i partner d’attacco ma di garantire anche quell’importante bottino personale dalla doppia cifra. In tal senso, come viene riportato in un sondaggio di ‘spazioj.it’, ha parlato il dirigente sportivo Pantaleo Corvino, attualmente responsabile dell’area tecnica del Lecce, indicando un solo nome possibile per il “nuovo” attacco della Juventus.

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio | Il bomber perfetto per Allegri

Stando infatti alle parole del dirigente sportivo, Vlahovic è già il bomber perfetto per la Juventus di Allegri. L’attaccante serbo classe 2000 della Fiorentina, il gioiello esploso nella precedente stagione, sembra già pronto per fare il salto di qualità definitivo. Rapace d’area e dalla media realizzativa notevole, il baby bomber è già una certezza. A convincersi di questa cosa è anche Pantaleo Corvino che ha parlato dell’attaccante come: “Centravanti ideale per la Juventus”.