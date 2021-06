Calciomercato Juventus, colpo Pogba | Pronto un contratto faraonico

Pogba-Juventus, calciomercato. Dall’Inghilterra sicuri: pronto un contratto faraonico per il centrocampista francese

Pogba Juventus Calciomercato | Sebbene non sia il nome più caldo, anche quest’anno il profilo di Paul Pogba è accostato in pianta stabile alla Juventus. La mezzala francese garantirebbe quel salto di qualità ad un reparto privo, al momento, di una guida tecnica capace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità, fornendo corsa, dinamismo, tecnica ed aggressività. Tutte qualità che fino ad ora i mediani della rosa bianconera hanno messo in evidenza soltanto in parte. Ma non sarà facile mettere le mani sul “Polpo”, il cui contratto con il Manchester United scadrà il prossimo anno.

Il francese piace non solo alla “Vecchia Signora”, ma anche al Real Madrid e soprattutto al Paris Saint Germain, club con il quale Mino Raiola avrebbe avviato i primi dialoghi nelle settimane scorse. Ma dall’Inghilterra trapela un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro della mezzala classe ’93.