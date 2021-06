Calciomercato Juventus, la strada per arrivare a Locatelli

Continuano ad essere le voci di calciomercato in casa Juventus ad infiammare le fantasie dei tifosi bianconeri, che a breve si aspettano nuovi volti.

Arriveranno nelle prossime settimane sicuramente rinforzi in tutti i reparti per mister Allegri. Del resto l’intenzione della società è quella di allestire una rosa sempre più competitiva sia in Italia che in Europa. E dunque c’è bisogno di rinforzi. Ormai non è certo un mistero che la società bianconera punti sul centrocampista Manuel Locatelli per rinforzare la linea mediana. Il mediano si sta mettendo in luce agli Europei con la maglia della nazionale azzurra e il suo valore sta aumentando sempre più.

