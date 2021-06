Calciomercato Juventus, assalto a Locatelli | L’ammissione in diretta

Locatelli alla Juventus, calciomercato: l’ammissione ai microfono. La Vecchia Signora è pronta all’assalto decisivo

Calciomercato Juventus Locatelli | La Juventus ha rotto gli indugi, individuando in Manuel Locatelli il rinforzo giusto per puntellare il centrocampo. Le prestazioni maiuscole messe in mostra all’Europeo hanno evidenziato gli enormi miglioramenti di un calciatore che è ormai pronto al grande salto. Secondo le ultime indiscrezioni, Cherubini avrebbe già avanzato una proposta al Sassuolo: 30 milioni di euro più Dragusin, offerta ritenuta insufficiente dai neroverdi, dal momento che la valutazione di Locatelli pare essere schizzata fino a lambire le soglie dei 50 milioni.

Calciomercato Juventus, la rivelazione di Carnevali su Locatelli

Intervenuto all’emittente regionale Trc, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevale ha parlato del futuro di Locatelli, svelando alcuni retroscena piuttosto interessanti: “Manuel si è reso protagonista di una crescita esponenziale nel corso di questi anni, anche sotto l’aspetto caratteriale. Lo acquistammo dal Milan per 12 milioni, una cifra importante per il nostro club; al momento per lui abbiamo ricevuto solo proposte dall’estero. Confermo che nei prossimi giorni ci incontreremo con la Juventus per parlare di Locatelli ma anche di altri giovani.”