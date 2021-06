Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Doppia conferma

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: arriva una doppia conferma sul possibile nuovo attaccante: ecco le ultime notizie

Ronaldo resta o rimane? Ancora non si sa, ma la sensazione, in questo momento, è che sia più vicino alla Juventus. La chiamata rivelata ieri tra lui e Allegri è segnale importante: un riavvicinamento tra le parti che potrebbe portare sicuramente, anche l’anno prossimo, ad una conferma del calciatore per cercare di andare a prendersi la Champions League. Quel trofeo che manca da troppo tempo nella bacheca bianconera.

In ogni caso la Juventus rimane alla ricerca di un quarto attaccante. Perché dopo l’ufficialità di Morata e dopo il secondo riavvicinamento – quello con Dybala, che tratta il rinnovo – arrivano conferme per un ritorno di fiamma. Un attaccante che già l’anno scorso sembrava in procinto di vestire la maglia bianconera. Ma alla fine saltò tutto perché la Roma non riuscì (anzi, non volle) chiudere per Milik.

