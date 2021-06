Calciomercato Juventus, Paratici tenta il colpo: obiettivo bianconero per il Tottenham. Potrebbe andare in Premier League

Ancora la questione allenatore, in casa Tottenham, non si è conclusa. Dopo aver sondato Antonio Conte, Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso, gli Spurs, che hanno liquidato Mason, sono alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. Fabio Paratici però, oltre a cercare chi si siederà sulla panchina dell’ex squadra di Mourinho, punta in ogni caso anche a rinforzare la rosa. Puntando ad un obiettivo bianconero.

Diciamo tranquillamente che nella rosa della Juventus ci potrebbero essere più elementi che potrebbero andare al Tottenham. Si è parlato di Ramsey – ma appare difficile – e anche di Bernardeschi. Ma secondo quanto riportato proprio in queste ore da teamtalk.com, anche Demiral potrebbe interessare al club di Premier League.

