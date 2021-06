Calciomercato Juventus, si muovono in Germania | Assalto all’obiettivo

Calciomercato Juventus, anche dalla Germania si muovono nei confronti dell’obiettivo bianconero. Le ultime

La questione Ronaldo terrà banco fin quando non ci sarà una comunicazione ufficiale da parte della Juventus. E questa, senza dubbio, arriverà alla fine degli Europei o nel momento in cui il Portogallo dirà addio alla manifestazione. Intanto stasera il portoghese sarà impegnato contro la Francia in una partita da dentro o fuori.

Nel frattempo, la Juventus, continua a monitorare il mercato anche per l’attaccante che potrebbe andare a sostituire CR7 o che potrebbe completare il reparto. E tra i tanti, oltre Dzeko del quale ne abbiamo parlato in precedenza, c’è anche Vlahovic della Fiorentina. Con i viola, i bianconeri, hanno anche intavolato delle operazione per Milenkovic e Perin. Ma per quanto riguarda il centravanti serbo, c’è il pericolo tedesco.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l’agente in Italia: è duello con il Milan