Calciomercato Juventus, intrecci caldi tra Ronaldo e Pogba

Ronaldo, con il Portogallo sempre più vicino all’elimiinazione dall’Europeo, lascerà la Juventus. Il suo futuro si intreccia a Pogba.

il PSG non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato qualora dovesse perdere Mbappe. Tanto che, come riporta il “Corriere dello Sport“, avrebbe sviluppato un vero e proprio ‘piano Ronaldo’, per sostituire Mbappé proprio con il portoghese. Neymar ha espresso il suo gradimento per l’ex Manchester e Real. Però con la certezza per il club francese di volersi muovere per tempo, dato le cifre in ballo a bilancio. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, inoltre, Ronaldo sarebbe già a un passo dal diventare un nuovo calciatore del PSG dopo Euro 2020. Ci sarebbe già un accordo verbale tra le parti.

Ronaldo e Pogba, addio Juventus

Intanto sullo sfondo, resta anche un altro nome grosso per il PSG. Paul Pogba, al netto delle offerte monstre dallo United per il rinnovo, pare aver voglia di cambiare aria e tornare a Torino, Ma occhio al PSG, che sarebbe comunque meta gradita per il centrocampista. E anche stavolta sullo sfondo c’è Cristiano Ronaldo. La Juventus potrebbe, infatti, mettere in piedi uno scambio tra il portoghese e il francese, favorendo il suo arrivo a Torino. Piste e botti da orbi: in attesa di Euro 2020, il mercato entra nel vivo. Tuttavia il centrocampista ha una strada spianata