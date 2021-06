Garibaldi con la maglietta della Juventus, polemica a Napoli

Issata una maglia della Juventus sulla statua di Garibaldi in Piazza Plebiscito a Napoli. Polemiche social e qualche riferimento alla campagna elettorale…

Garibaldi era juventino, almeno così sembra da quanto è accaduto questa mattina a Napoli. Buontemponi in azione a piazza Garibaldi, nella città di Partenope, sotto un sole cocente. Nella notte qualcuno si è arrampicato sulla statua e ha adagiato una bandiera della Juventus sulle spalle dell’eroe dei due mondi che in città. Questo in virtù del revisionismo storico risorgimentale che ultimamente ha perso molti consensi. Sulla statua è comparso anche un cartello “Garibaldi era juventino”.

Garibaldi juventino, riferimento ad un politico?

Ovviamente a Napoli è scoppiato il pandemonio, con un fiorire di polemiche social. La maglia bianconera della Juventus è stata rimossa quanto prima dalla statua di Garibaldi, ma le foto circolano copiose sul web. Alcuni siti campani dichiarano serenamente che ogni riferimento a Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Pd e M5S, non è puramente casuale. Ricordiamo che Manfredi tifa per la Juventus e di questo dettaglio – nonostante i benpensanti – si chiacchiera molto a Napoli. La rivalità tra la squadra della famiglia Agnelli e quella del patron De Laurentiis è molto sentita specialmente in Campania. A Torino, invece, si guarda ad un respiro più internazionale. All’interno dei confini nazionali, invece, c’è sempre l’Inter come rivale storico.