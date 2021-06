Calciomercato Juventus, l’agente: “Vuole rimanere in bianconero”

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo tra i tifosi nonostante gli Europei in corso.

I supporters bianconeri hanno vissuto un’ultima stagione un po’ tribolata, con la conquista del piazzamento Champions League arrivato solamente all’ultima giornata e uno scudetto finito nelle mani dell’Inter. Ci saranno acquisti e cessioni dunque da effettuare nel corso delle prossime settimane, ma anche confermare i pezzi pregiati. Ci sono poi giocatori sui quali c’è un punto interrogativo per il futuro, come ad esempio il difensore centrale Dragusin. Sul quale la Juve punta molto ma che potrebbe lasciar partire verso il Sassuolo nel caso in cui arrivasse a Torino Locatelli.

Calciomercato Juventus, le parole dell’agente del romeno

L’agente di Radu Dragusin Florin Manea ha parlato del futuro del centrale romeno ai microfoni di CMIT TV. Spiegando come non è affatto detto che Dragusin sia utilizzato come pedina di scambio con il Sassuolo nell’ambito della trattativa per Locatelli. “Lui non vuole partire, vuole rimanere alla Juventus. Ha avuto delle offerte da Germania e Inghilterra ma il suo obiettivo è quello di vestire il bianconero. Dragusin nella trattativa per Locatelli. Non ci ha chiamato nessuno. Se parte è per andare a giocare, ma lui vuole rimanere nella Juventus”