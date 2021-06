Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ancora a caccia di un nuovo colpo in difesa, piace sempre lo spagnolo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono sempre alla caccia di un nuovo terzino per rinforzare la difesa. Tanti possibili acquisti in programma ma il terzino spagnolo è quello che sembrava interessare di più la Vecchia Signora. Bellerin dell’Arsenal è in uscita dalla squadra inglese ma la destinazione non sarà la Serie A. Sembra infatti che il suo futuro sarà di nuovo in Spagna, in terra natia.

Calciomercato Juventus, cercasi terzino destro: tutte le novità in difesa

Sembra infatti che il futuro dello spagnolo sarà in Spagna, in un operazione incastro con Emerson Royal. Il giocatore spagnolo potrebbe prendere le redini dell’altro terzino in uscita e sarebbe un acquisto ricercato dal Betis Siviglia.