Calciomercato Juventus, il nuovo tecnico Massimiliano Allegri ha già ben chiare le idee per la sua squadra.

Calciomercato Juventus, il mister Allegri ha già ben chiari i piani per la sua nuova squadra. Tre mosse che dovrebbero garantire lo scudetto immediato, puntando dritto alla meta, com’era abituato Max prima di andarsene. Innanzitutto si punterà su una difesa più solida, rialzando il muro. Proprio per non sbagliare più, Allegri ripartirà da vecchi concetti fondamentali: stop alla difesa alta, si torna a gestire nella propria area e in questo senso, il nuovo tecnico punterà tutto sull’olandese De Ligt il presente e il futuro di questa Juventus.

Calciomercato Juventus, le tre mosse da scudetto: Allegri detta le regole

E poi si passa per il centrocampo, il ruolo più complicato negli ultimi periodi. Allegri vuole rinforzarlo subito, più tecnica, più corsa. Ci sarà bisogno di un importante acquisto per migliorare il reparto e il primo nome sulla lista è ovviamente Manuel Locatelli del Sassuolo. Il nuovo regista bianconero è pronto per vestire una maglia importante come quella bianconera. Ma Allegri ha bisogno di fluidità offensiva e un nuovo attaccante capace di fare tanti gol e mettersi a disposizione per la squadra, in questo senso il preferito continua a rimanere solo un nome.