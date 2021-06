Pogba e quei capelli che fanno sognare il popolo della Juventus

Paul Pogba, ieri autore di una prestazione mostruosa in Francia-Portogallo, infiamma i sogni dei tifosi della Juventus e di Allegri.

Una prestazione mostruosa, tanto che i giornali hanno attribuito 8 in pagella a Paul Pogba. Non ha segnato, ma soltanto perché Rui Patricio gli ha negato il sette con una parata favolosa. Il polpo, tuttavia, potrebbe lasciare il Manchester United e trasferirsi altrove. La speranza della Juventus è di scambiarlo con Cristiano Ronaldo. Ieri sera, intanto, un particolare ha catturato l’attenzione dei fan bianconeri, di Max Allegri e della stampa.

Pogba, oggi sogno impossibile

Dopo il pareggio per 2-2 fra Portogallo e Francia, Paul Pogba ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «E’ molto difficile all’Europeo, molto dura. L’obiettivo comunque resta quello di arrivare alla fine. Il ritorno al gol di Benzema? Siamo contentissimi di averlo con noi, di vedergli fare queste cose. Ora speriamo che segni anche Mbappé. Davanti abbiamo attaccanti che fanno la differenza, siamo tranquilli. Eravamo preoccupati dal girone? No, eravamo preparati, sapevamo che sarebbe stata dura. Siamo in fiducia e andiamo avanti con calma. I capelli bianco e neri sono un segnale per il futuro? Mi aspettavo questa domanda… (ride, ndr) Non c’è futuro adesso, solo l’Europeo. E i capelli cambiano spesso».