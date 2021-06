Calciomercato Juventus, svolta con gli esuberi | Annuncio social

Calciomercato Juventus, svolta con gli esuberi: c’è l’annuncio social. Gli aggiornamenti sulle ultime mosse di Cherubini

Al #Betis interessa #Rugani, i rapporti con la #Juve sono molto buoni. Per il momento ancora nulla da segnalare, non c’è stato alcun contatto tra i due club. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) June 25, 2021

Traffico in uscita: l’occhio dei vertici dirigenziali della Juventus non è rivolto soltanto al fronte entrata, ma anche alla questione cessioni, dalle quali Cherubini spera di poter ricavare il tesoretto sufficiente per dare l’assalto ai veri grandi colpi richiesti dal Allegri per incrementare il tasso qualitativo della rosa. Ma la Juve non ha necessità assoluta di vendere e non si farà certamente prendere per il collo: per Demiral, ad esempio, non accetterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro, ma anche per Rugani, Pellegrini e Perin non intende assolutamente mettere a bilancio minusvalenze.

Calciomercato Juventus, da Rugani a Perin passando per Pellegrini: la situazione

Come riportato da Giovanni Albanese, sia Perin che Rugani, a meno di offerte importanti, dovrebbero rimanere. Per il difensore si era fatto avanti il Betis, come confermato da Mirko di Natale, ma una vera e propria trattativa non è nata: bisognerà monitorare la situazione nelle prossime ore, ma come ha più volte ribadito il procuratore dell’ex Empoli, Davide Torchia, potrebbe anche restare alla Juventus. Analoga situazione per Pellegrini, che verrà valutato da Allegri nel precampionato: l’eventuale addio dell’ex Cagliari, rappresenterebbe l’anticamera dell’approdo in bianconero di Robin Gosens.