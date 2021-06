Perin, la Juventus ha comunicato al portiere le sue intenzioni

La Juventus ha comunicato a Perin cosa intende fare nella prossima stagione sportiva. Allegri è stato molto chiaro a riguardo.

Il 30 giugno ormai è a un passo: giovedì prossimo Mattia Perin tornerà a essere un giocatore della Juventus dopo l’anno e mezzo in prestito al Genoa. Pensava che a Torino sarebbe stato solo di passaggio, in attesa di conoscere la sua nuova destinazione. Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, potrebbe rimetterci le radici almeno per un’altra stagione, per riprendersi il posto di vice Szczesny che è già stato suo nella stagione 2018-19. Fu l’ultima con Massimiliano Allegri in panchina prima del divorzio del tecnico con il club bianconero. Max l’aveva voluto all’epoca e Max ha dato parere favorevole alla sua permanenza alla Juventus, perché lo considera bravo e affidabile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pazza idea: super scambio per Gosens