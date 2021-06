Ramsey, addio Juventus: calciomercato, il maxi scambio è servito !

Ramsey lascia la Juventus? Calciomercato, super scambio in arrivo: svelata la contropartita sul piatto. I dettagli

Ramsey Calciomercato Juventus | Tra i tanti esuberi della rosa bianconera, ce n’è uno che potrebbe fungere da anticamera per l’approdo in bianconero di un altro centrocampista: stiamo parlando di Aaron Ramsey, che agli Europei sta parzialmente rivalutando le sue quotazioni, dopo due stagioni assolutamente in sordina in quel di Torino. Il gallese non fa parte del progetto tattico di Max Allegri, e quindi ha le valigie in mano: il che non significa che il suo addio sia certo, perché il contratto in scadenza nel 2023 e il suo ingaggio pesante ( 7 milioni di euro), inducono a importanti riflessioni. Sebbene il suo agente abbia a più riprese smentito un clamoroso ritorno all’Arsenal, l’ipotesi Gunners è da prendere assolutamente in considerazione, anche perché a giudicare dalle ultime indiscrezioni che trapelano, i due club starebbero meditando sulla possibilità di uno scambio.

Calciomercato Juventus, scambio con l’Arsenal: Thomas sul piatto

Come riportato da “Ghanasoccernet.com“, alla Juventus stuzzicherebbe e non poco uno scambio con l’Arsenal: in particolare, il profilo di Thomas Partey, ex Atletico Madrid, intriga Max Allegri, che avrebbe voluto il ghanese già negli anni della sua prima esperienza in bianconero. La valutazione dei due centrocampisti, però, non è la stessa: per Thomas l’Arsenal chiede almeno 40 milioni di euro, mentre Cherubini valuta Ramsey 20 milioni, anche se la sensazione è che potrebbe accontentarsi di una cifra sensibilmente ridotta, pur di liberarsi del suo ingaggio. Idea scambio, dunque, sull’asse Londra-Torino: contatti importanti in tal senso, anche se non c’è ancora nulla di concreto.