Calciomercato Juventus, clamorosa cessione a centrocampo

La Juventus sta pensando ad una cessione eccellente. I bianconeri con l’arrivo di Locatelli avranno un esubero importante in mediana: Arthur.

Arthur non è incedibile ma la sua folle valutazione complica tutto, questo è il riassunto di una situazione che rischia di diventare imbarazzante. A maggio, l’entourage del ventiquattrenne aveva avuto un contatto con il PSG. Del resto il connazionale Leonardo è un suo grande estimatore, oltre che suo connazionale. Ad oggi, quindi, mancano le offerte sul tavolo di Cherubini. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il ragazzo si sta allenando a Ibiza e ha deciso di non operarsi per arrivare in forma al raduno. Lui vorrebbe giocarsi ancora le sue chances in bianconero, ma è consapevole che potrebbe essere costretto ad un esilio forzato.

Arthur, le soluzioni per l’addio