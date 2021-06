Calciomercato Juventus, l’attaccante croato ha chiesto la cessione. Vorrebbe i bianconeri ma per strapparlo ci vogliono 30 milioni.

Calciomercato Juventus, il bomber croato Kramaric, ora all’Hoffenheim, ha chiesto di essere ceduto. Tante big italiane su di lui con la società bianconera in pole per l’acquisto. Il classe 1991 ha ormai grande esperienza alle spalle, titolare della nazionale croata, ha già saputo mettersi in luce in questo europeo e sarebbe pronto al passaggio in Serie A, laddove, proprio alla Juventus, il connazionale Mandzukic scrisse un pezzo di storia bianconera. Secondo il quotidiano tedesco ‘Bild’, il calciatore avrebbe espresso di voler lasciare la propria (attuale) squadra, cambiando direttamente campionato.

Calciomercato Juventus, il croato vuole i bianconeri | Servono 30 milioni

Asta aperta per le tre big italiane: Juventus, Inter e Milan tutte e tre a caccia del bomber croato. Kramaric è pronto alla nuova avventura in Serie A ma il suo attuale club non lo lascerebbe partire ad una cifra inferiore di 30 milioni di euro.