Calciomercato Juventus, “scambio allettante” con la Lazio | Intreccio con il Psg

Calciomercato Juventus, scambio con la Lazio: maxi intreccio che coinvolge anche il bomber del Paris Saint Germain

Importanti aggiornamenti che riguardano l’idea di mercato che ha fatto capolino nelle scorse ore, che riguardava una presunta trattativa tra la Lazio e la Juventus, con Arthur e Milinkovic Savic come pedina di scambio. Come riportato da “Libero“, si tratta di una trattativa allettante ma di difficile realizzazione: questo non solo per l’ingaggio del brasiliano, che a Torino percepisce 5 milioni di euro più 2 di bonus a stagione, ma anche per l’ostracismo di Lotito, che preferirebbe vendere il serbo all’estero ( il Liverpool è in prima linea). Da non trascurare, poi, la valutazione dell’ex Barça, che si aggira sui 60 milioni di euro: cifra ritenuta eccessiva dai biancocelesti, anche se il regista piace molto a Sarri.

Icardi-Juventus, calciomercato: la cessione di Arthur facilita il tutto?

Icardi Juventus | La Lazio vorrebbe in prestito Arthur: ipotesi seccamente rifiutata dalla Juve, che potrebbe decidere di inserire il play maker nell’operazione con il Paris Saint Germain per arrivare a Mauro Icardi, da sempre pallino di Allegri, suo grande estimatore. Grossomodo la valutazione che i due club fanno dei propri calciatori è la stessa, ma al momento si tratta soltanto di un’idea, non sfociata in una vera e propria trattativa. Come vi abbiamo già raccontato, una sterzata decisiva in questo senso la darà la cessione di Cristiano Ronaldo, ipotesi sempre da prendere in considerazione.