Locatelli fa la rivoluzione. Perché è importante per la Juventus

I bianconeri hanno già chiesto Locatelli al Sassuolo. Il primo incontro è stato positivo, Cherubini e Carnevali si rivedranno a metà della prossima settimana per parlare di cifre e formul. La proposta della Juventus s’aggira intorno ai 30 milioni più un giovane Under 23. Allegri tornerebbe ad avere un totem azzurro a centrocampo, com’era ai tempi di Marchisio e Pirlo e come non è stato in periodi più recenti. Dopo anni di grandi acquisti in Europa (da Cristiano Ronaldo a De Ligt), con Chiesa e ora l’ex rossonero Madama punta a ricostituire un nucleo forte di nazionali. Si tornerebbe così alla tradizione.