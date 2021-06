Calciomercato Juventus, il giovane attaccante ha stregato tutti e potrebbe diventare un nuovo interessante profilo.

Calciomercato Juventus, c’è sempre la ricerca di un nuovo attaccante da offrire ad Allegri. La nuova rosa deve necessariamente rinforzarsi a livello offensivo e i tanti nomi circolati nell’ambiente – per ora – non hanno ancora ottenuto una certezza. Ma l’ultima suggestione dell’europeo potrebbe, davvero, fare al caso dei bianconeri anche per un fattore di età e, dunque, di prospettiva futura. Stiamo parlando del bomber danese Kasper Dolberg attaccante del Nizza e della nazionale danese, che in questo europeo ha saputo mettersi in luce con prestazione davvero dignitose.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per l’attacco | Ha stregato tutti

Un regalo per il nuovo mister che potrebbe accontentare tutti. Per ora solo suggestione ma che avrebbe anche una facilità economica decisamente più auspicabile dati i profili d’interesse bianconero, uno su tutti Icardi, che sicuramente potrebbe arrivare solo in cambio di una cessione illustre (Ronaldo sul piatto). Ma l’ultima suggestione danese sembra convincere tutti, Allegri in primis. Per portarlo a Torino, però, bisognerà contattare il Nizza che detiene il cartellino del giocatore.