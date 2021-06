By

Calciomercato Juventus, il giocatore ritornerà a Torino per poi essere, probabilmente, ceduto in Spagna: si parla del Betis.

Calciomercato Juventus, il difensore sempre di proprietà bianconera, Daniele Rugani si appresta a ritornare a Torino ma il suo futuro sembra, invece, indirizzato verso la Spagna, la Liga. Nonostante le possibile manovre in uscita, c’è sempre Demiral sul mercato, Rugani sembra comunque indirizzato al Betis Siviglia, proprio gli spagnoli sarebbero pronti ad offrire già 4 milioni per il centrale italiano. Futuro quindi abbastanza sicuro per Daniele che ripartirà dunque dall’estero.

Calciomercato Juventus, ritorna per poi ripartire | Cessione in Spagna

Secondo infatti quanto viene riportato dal portale spagnolo ‘TodoFichajes.com‘, sulle tracce di Rugani, ci sarebbe il Betis pronto a chiudere subito il centrale italiano classe 1994. La richiesta dei bianconeri è, come dicevamo poc’anzi, di almeno 4 milioni d euro.