Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri | Può tornare

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono sicuri: può tornare. I bianconeri pronti ad ascoltare tutte le offerte

Sono sicuri dall’Inghilterra. E potrebbe essere veramente lo spartiacque del calciomercato bianconero. Perché vorrebbe dire piazzare una plusvalenza importante e, soprattutto, riuscire ad avere un tesoretto da investire sul mercato per la prossima stagione. Un ritorno economico immediato quindi, che in questo fase, serve eccome.

Secondo il Sun infatti, l’Arsenal starebbe valutando un possibile ritorno di Ramsey. Il centrocampista gallese, che ha lasciato appunto i Gunners per trasferirsi alla Juventus dopo il mancato rinnovo del contratto, ha sicuramente disputato un buon Europeo con la sua Nazionale, tralasciando ovviamente la legnata di ieri sera contro la Danimarca. Ma in generale ha fatto vedere di essere ancora un uomo importante all’interno di un gruppo che crede nelle sue caratteristiche. E dopo le sue parole proprio all’inizio del ritiro nei confronti della Juventus, sicuramente lo hanno allontanato da una permanenza a Torino.

Calciomercato Juventus, per Ramsey la richiesta è di 25 milioni

La Juve il cartellino del gallese lo vuole vendere. Subito. E la richiesta sarebbe di almeno 25 milioni di euro. Una cifra importante ma che sicuramente è corretta per un calciatore che, comunque, ha dimostrato nel corso della sua carriera di possedere delle qualità tecniche invidiabili. Tant’è, che prima di approdare in bianconero, le big d’Europa, anche per via del suo status di svincolato, ci avevano messo tutte gli occhi addosso.

In Italia non è mai esploso. Nemmeno nell’ultima stagione quando Pirlo gli ha concesso molte occasioni. Bloccato quasi sempre da infortuni che lo hanno tenuto ai box per molto tempo. Adesso per lui è il momento di cambiare. E la Juve si è messa all’ascolto di tutte le offerte. Perché anche l’Everton, secondo alcune indiscrezioni, ci avrebbe fatto un pensierino. Senza dimenticare il Tottenham di Paratici.