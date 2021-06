Varriale, clamoroso attacco a Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione

Il giornalista Rai, Enrico Varriale, protagonista di un nuovo attacco al mondo Juventus. Stavolta lede la maestà di Cristiano Ronaldo dopo Belgio-Portogallo.

Al 90′ di Belgio-Portogallo il giornalista della Rai Enrico Varriale non ha perso tempo a ledere la maestà di Cristiano Ronaldo. Al capocannoniere dell’Europeo, nonché re dei bomber della Serie A ha dedicato un suo post su Twitter dove sostiene che CR7 abbia vissuto un annus horribilis. A parte i due titoli individuali (uno dei quali ancora da conquistare), vale la pena ricordare all’attento collega che con lui la Juventus ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa contro il Napoli. Compagine, peraltro, superata dai bianconeri proprio all’ultima curva nella corsa Champions League.

Il tweet di Varriale su Cristiano Ronaldo

L’ultimo record siglato da Cristiano Ronaldo riguarda il numero di gol in Nazionale: 109 come Ali Daei, il mitico centravanti iraniano. Il fatto che CR7 abbia superato Pelè probabilmente non conta neppure, perché Varriale si è cimentato in un tweet molto discusso. «L’annus horribilis di Ronaldo – si legge – si chiude con l’eliminazione dei campioni d’Europa del Portogallo. Lo juventino gioca una gara deludente. Passa, con un pizzico di fortuna, il Belgio che affronterà a Monaco l’Italia forse senza De Bruyne e Hazard usciti acciaccati».