Agnelli ed Elkann varano il nuovo management della Juventus

Il presidente Andrea Agnelli e suo cugino John Elkann hanno deciso il nuovo organigramma della Juventus. Queste le novità per i bianconeri.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha pubblicato importanti novità circa il management della Vecchia Signora per i prossimi anni. C’è un restyling importante, figlio dell’addio di Paratici finito al Tottenham. Dopo tre anni il club di Andrea Agnelli tornerà ad avere un amministratore delegato. Si tratta di Maurizio Arrivabene, già nel Cda bianconero, che raccoglierà l’eredità di Beppe Marotta (per la parte sportiva) e di Aldo Mazzia (per la parte finanziaria). Al suo fianco lavorerà Marco Storari, entrato in società un anno fa con il ruolo di Professionals Talent Development. Aveva l’obiettivo di seguire il percorso di crescita dei migliori talenti delle giovanili e dell’Under 23.

