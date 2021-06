Calciomercato Juventus, restyling totale sui rinnovi | Cambia la strategia

🗣”C’è un cambio di atteggiamento della #Juventus sulle scandenze contrattuali. Tolto #Cuadrado che rinnova e #CristianoRonaldo (discorso a parte) per il resto è disposta a non rinnovare e perdere i giocatori a zero.”

[ Momblano – Juventibus ]

— RiD ThE RoCk®️ (@RidTheRock) June 29, 2021

Importante aggiornamento sulle possibili mosse di Cherubini, alle prese con la “grana” rinnovi. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano, che ha presentato la diretta Twitch su Juventibus, sarebbe in corso un cambio di atteggiamento per quanto riguarda le scadenze contrattuali. Non a tutti i calciatori, dunque, verrà proposto il prolungamento: “Tolto Cuadrado che rinnova a Cristiano Ronaldo ( che merita un discorso a parte), la Juve sarebbe disposta anche a non rinnovare e perdere i giocatori a zero”.

Il primo rinnovo che verrà preso in esamine è quello di Giorgio Chiellini, per il quale si cercherà di trovare un’intesa a bocce ferme. Dopo l’approdo di Max Allegri, non ci sarebbero grossi problemi all’orizzonte; analogo, sotto molti punti di vista, la questione Dybala, con la Joya che avrebbe rotto gli indugi e sarebbe disposto a venire incontro all’offerta di un quadriennale da 10 milioni più bonus a stagione. Restano da sciogliere, invece, altri dubbi, per i quali ci vorrà tempo e tanto lavoro diplomatico da parte di Cherubini.