Calciomercato Juventus, terremoto Cristiano Ronaldo | Rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus, annuncio in diretta sul futuro di Cristiano Ronaldo: svelata una novità importantissima sul futuro di Cr7

Il mercato della Juventus, volente o nolente, ruota attorno al futuro di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, il cui contratto con i bianconeri scadrà la prossima stagione, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, chiudendosi in un silenzio assoluto dopo l’eliminazione del suo Portogallo per mano del Belgio di Romelu Lukaku. Le possibilità che l’ex Real Madrid resti a Torino, però, sono in drastico aumento; con il Manchester United a un passo dal perfezionare l’acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund, un Psg testardamente intenzionato a puntare su Mbappè nonostante il contratto in scadenza del francese, le eventuali destinazioni futuribili per Cr7 sembrano essersi ridotte al lumicino.

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | L’annuncio di Bargiggia

A certificare quest’inversione di tendenza per quanto concerne il futuro di Cr7, ci ha pensato l’esperto di mercato Paolo Bargiggia che, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ha espresso il suo punto di vista: ” Si era parlato anche della possibilità che rinnovasse, secondo me è una cosa che metterebbe d’accordo tutti, sia Ronaldo se non trova squadra, sia la Juventus che potrebbe spalmare il suo esoso ingaggio su due anni, visto che i bilanci di tutte le squadre di calcio al momento sono molto massacrati.