Calciomercato Juventus, non solo Messi: le occasioni tra gli svincolati

Il calciomercato della Juventus è ufficialmente partito e ora i tifosi si aspettano i primi colpi da parte della dirigenza bianconera.

Allegri spera di poter avere a disposizione una rosa sempre più forte e ricca di alternative in tutti i reparti. Solo così si potrà tentare l’assalto allo scudetto e ad un cammino importante in Champions League. Bisogna però sempre guardare al bilancio e così non si esclude che anche i bianconeri, come del resto anche altre big europee, possano guardare con interesse ai calciatori senza contratto, il cui accordo con il precedente club è scaduto lo scorso 30 giugno. Manca ancora l’ufficialità, ma Donnarumma è ormai un giocatore del Psg e anche un altro grande nome come Sergio Ramos potrebbe dunque seguirlo. Non mancano però le occasioni.

