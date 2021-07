Calciomercato Juventus, svolta per il mediano | La sua volontà è chiara

Calciomercato Juventus, svolta per il mediano: la volontà del centrocampista è chiara. Incontro decisivo in programma

Ore febbrili in casa Juventus. Oggi c’è stata l’attesa conferenza stampa, in occasione della quale Andrea Agnelli ha presentato il nuovo staff dirigenziale; a prendere la parola è stato Cherubini, che è molto attivo per cercare di portare a termine la trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli, autore di un Europeo sensazionale, fino a questo momento. I bianconeri sono tranquilli: le offerte dell‘Arsenal e dalla Bundesliga non spaventano la Vecchia Signora, che può contare sulla volontà del calciatore, che ha espressamente ribadito il proprio desiderio di trasferirsi sotto l’ombra della Mole.

Locatelli-Juventus, calciomercato: le ultime sulla trattativa