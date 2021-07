Calciomercato Juventus, il colpo perfetto per Marotta | Tifosi increduli sui social

By

Calciomercato Juventus, il colpo perfetto per Marotta: riguarda i bianconeri. Tifosi davvero increduli sui social

A distanza di anni la questione tiene ancora banco. Giustamente anche, visto di che tipo di calciatore si parla, visto quello che ha dato alla Juventus e immaginando anche quello che sarebbe potuto essere. Ha parlato Marotta, in questo senso. E ha parlato di quale secondo lui sono state le operazioni di mercato migliori della sua carriera. Che riguardando i bianconeri. E non ha avuto dubbi l’amministratore delegato dell’Inter a rispondere.

A specifica domanda Marotta ha commentato: “L’operazione più grande? L’anno in cui vendemmo Pogba per 105 milioni più 10 di bonus e prendemmo Higuain. Pogba l’avevamo preso a zero, è diventato la più grande e reale plusvalenza mai vista”. Con buona pace del fatto che a livello tecnico la Juve ha perso molto.

