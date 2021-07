Calciomercato Juventus, la torre per CR7 vuole arrivare col cartellino gratis

Calciomercato Juventus, il partner d’attacco ideale per CR7 vuole avere il cartellino gratis. Si muovono i bianconeri, che rimangono vigili

La conferma di Cristiano Ronaldo. Il rinnovo di Dybala. La permanenza di Morata. E il quarto attaccante? Bene, la Juve si muove anche sotto questo aspetto. Ma senza dubbio, dopo le parole di Cherubini di oggi che praticamente hanno confermato che il portoghese anche nella prossima stagione rimarrà in bianconero, margini di una trattativa extra large sotto l’aspetto economico non ce ne stanno. E i piani cambiano.

La quarta punta serve, eccome. Con campionato e Champions League da giocare e con la Coppa Italia che ogni anno è un obiettivo serio che i bianconeri affrontano, pensare di rimanere come l’anno scorso in riserve lì davanti non è più fattibile. Allora il principale obiettivo potrebbe essere in Serie A. Nella Roma, precisamente, visto che Dzeko è in uscita dalla società giallorossa e di rinnovare non ha voglia.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo | Nedved spiega