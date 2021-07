Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo | Nedved spiega

Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo: la situazione la spiega il vicepresidente bianconero Nedved: le ultimissime

Oltre le cifre e i presupposti per la prossima stagione, quella che deve portare alla vittoria nuovamente in Italia e cercare, come sempre, l’affermazione in Europa, nella conferenza stampa di Agnelli, Nedved, Cherubini e Arrivabene, s’è parlato ovviamente di mercato. Su Cristiano Ronaldo, l’annuncio, lo ha dato il nuovo direttore sportivo bianconero. Mentre per quanto riguarda il contratto di Paulo Dybala ha parlato il vicepresidente Pavel Nedved.

L’argentino, che va in scadenza nel 2022, si sta allenando in Argentina e sarà uno dei primi a rientrare alla Continassa, anche perché non è impegnato in nessuna manifestazione con la propria Nazionale. Ed è proprio qui l’annuncio di Nedved, che ha chiaramene detto che i prossimi giorni saranno quelli decisivi per il rinnovo.

