Calciomercato Juventus, cessione in difesa | L’agente non ha dubbi

Calciomercato Juventus, cessione in difesa: il procuratore fa chiarezza sul futuro del suo assistito. Ecco la verità

A Radio Sportiva, il procuratore di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato del futuro del suo assistito, offrendo alcune chiavi di lettura piuttosto interessanti. Ricordiamo che il difensore ex Empoli è ritornato alla Juventus dopo i prestiti al Nantes e al Cagliari: ancora incerto il suo futuro, con Allegri che non vorrebbe privarsi del centrale, anche e soprattutto alla luce degli infortuni cui va spesso incontro Giorgio Chiellini. Un’alternativa di valore come Rugani in panchina potrebbe rivelarsi un’occasione di per sé irripetibile, anche se sono in corso delle valutazioni in casa bianconera, anche perché il contratto del classe ’94 scade nel 2023, ed offerte concrete sul piatto non sono ancora arrivate.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, terremoto Cristiano Ronaldo | Rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus, futuro Rugani: le parole di Torchia

Ecco quanto rilasciato da Torchia: “Se la Juventus volesse venderlo, potrebbe farlo quando vuole. In questo momento Allegri vuole tenerlo perché ha una determinata idea sulla difesa, ragion per cui continuiamo così.” La sensazione è che, laddove non dovessero arrivare offerte concrete sul tavolo delle negoziazioni, Rugani possa davvero restare un altro anno alla Juve, per fungere da quinto difensore nelle rotazioni di Max Allegri.