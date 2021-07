Cristiano Ronaldo, arriva la svolta. La Juventus è pronta

il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più indirizzato in un’unica direzione. Ecco le ultime, importanti, notizie sul centravanti portoghese della Juventus.

Per affrontare il futuro di Cristiano Ronaldo dobbiamo partire dando uno sguardo a Parigi. Il futuro di Kylian Mbappé vive ore particolarmente calde in tema di calciomercato. Dopo la grande delusione e l’errore cruciale con la sua Francia, si parla tanto addio al PSG per l’attaccante che è entrato pesantemente nel mirino del Real Madrid. E’ ormai chiaro che il calciatore non ha intenzione di rinnovare l’attuale contratto fino al 2022. Questo ovviamente apre scenari che interessano da vicino anche la Juventus e del suo fuoriclasse.

LEGGI ANCHE >>> Aumento di capitale, la Juventus inizia la stagione con un record

Cristiano Ronaldo verso il PSG

Il portale calciomercato.it spiega che le prospettive di rinnovo fino al 2023 sembrano totalmente da scartare per il bomber. Di certo, però, andranno valutate attentamente nei prossimi giorni. Se Manchester United e Real Madrid non sembrano tracciare la strada che porta al bomber, il PSG resta forse l’unica ipotesi realmente percorribile per Cristiano Ronaldo. Il suo addio si interseca inevitabilmente con il futuro di Kylian Mbappé, anche lui arrivato al bivio cruciale per il suo futuro.