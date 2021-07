Calciomercato Juventus, intreccio con la Roma | Assalto al bomber

Calciomercato Juventus, super incastro con la Roma: colpo in attacco da favola. Ecco le ultimissime indiscrezioni

Calciomercato Juventus | La possibile partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe aprire suggestivi scenari per la Juventus, che attende con impazienza la decisione del fenomeno portoghese per mettere a punto quelle strategie grazie alle quali rivitalizzare il reparto offensivo di Max Allegri. Se Cherubini ha confermato, almeno a parole, l’ex Real Madrid, la sensazione è che tutto dipenderà dalle scelte del lusitano, che intanto si è chiuso in un silenzio gravido di mille parole dopo l’eliminazione del suo Portogallo.

Intanto, dalla Spagna rimbalza una clamorosa indiscrezione, un’autentica bomba di mercato. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, la Roma sarebbe a un passo dal chiudere l’operazione con Edinson Cavani, il cui contratto con il Manchester United scadrà il prossimo anno. La buona riuscita dell’operazione, però, dipenderà dall’eventuale uscita di Dzeko, atteso da un importante faccia a faccia con Mourinho per decidere le sorti del suo futuro. Il bosniaco vuole cambiare aria, ma il summit con lo Special One potrebbe stravolgere tutto: l’eventuale uscita del cigno di Sarajevo spalancherebbe le porte a Cavani.

Dzeko alla Juventus, calciomercato | Cavani alla Roma: dalla Spagna ne sono sicuri

Un gioco di incastri sull’asse Roma-Torino, fermo restando che Dzeko piace e non poco anche all’Inter, alla ricerca di un vice Lukaku ( ammesso e non concesso che Marotta non sia costretto a cedere anche Lautaro Martinez). Questo triangolo di bomber per concludersi deve passare per l’uscita di Ronaldo, anche se le indiscrezioni delle ultime ore riferiscono che le possibilità di una permanenza di Cr7 a Torino siano in drastica ascesa. Non è detto, però, che la Juve non decida di andare su Dzeko indipendentemente dalla cessione di Ronaldo, soprattutto se l’ex City dovesse liberarsi a zero dalla Roma.