Calciomercato Juventus, la strategia è chiara dopo l’aumento di capitale

Non è immaginabile in questo frangente storico un’operazione da 85,5 milioni alla De Ligt. Secondo la Gazzetta dello Sport dello appartiene a un’altra epoca. I calcoli sull’aumento di capitale e una frase di Agnellisugli «investimenti a supporto del raggiungimento degli obiettivi» però fanno pensare al calciomercato. Una parte, ovviamente molto minoritaria, di quei 400 milioni può essere utilizzata per gli acquisti. Locatelli sembra l’esempio perfetto: un giocatore di 23 anni già affermato e in crescita, utile anche per ricostruire un gruppo italiano.