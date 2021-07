Dybala e Pogba: «Di nuovo insieme». I tifosi Juve sognano

I tifosi della Juventus sognano di rivedere in bianconero Paulo Dybala e Paul Pogba, i due intanto hanno pubblicato uno scatto che infiamma il web

“Siamo di nuovo uniti”. E’ bastato appena una foto, un semplice scatto, e una caption per far sognare i tifosi della Juventus. Sì proprio loro due, gli amici di una vita che in bianconero hanno giocato poco insieme, ma son restati tanto legati. Paulo Dybala e Paul Pogba, di nuovo insieme. L’attaccante argentino si sta allenando da solo a Miami e proprio in Florida ha incontrato il centrocampista del Manchester United. Lui è libero dopo l’eliminazione della Francia agli ottavi di Euro 2020. I fan bianconeri sognano che i due possano ricongiungersi anche a Torino, ma per far sì che questo accada devono verificarsi alcune condizioni.

Dybala e Pogba

La foto pubblicata su Instagram ha fatto il giro del mondo. Tuttavia sono di attualità altre cose. La prima è il rinnovo di Dybala con la Juve. La Joya entra nell’ultimo anno di contratto, ma in conferenza stampa Nedved e Cherubini hanno fatto intendere che al rientro da Miami ripartiranno con forza i contatti per arrivare alla fumata bianca. La seconda è che la società torinese non abbia la disponibilità economica per fare l’ingente investimento necessario all’acquisto di Pogba dal Manchester United. Questo dipende essenzialmente dal futuro di Cristiano Ronaldo…