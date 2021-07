Cristiano Ronaldo, altro primato: quanto vale un suo post su Instagram

Cristiano Ronaldo è ormai noto in tutto il mondo per le sue prodezze in campo e per la voglia continuare di battere record su record.

Il campione portoghese ora è in vacanza, dopo essere stato eliminato con il suo Portogallo da Euro 2020. E si gode qualche giorno di relax in attesa di definire il suo futuro, che dovrebbe essere anche nella prossima stagione con la maglia della Juventus. Ronaldo però non è solo un calciatore, ma un personaggio famoso a tutto tondo, capace di avere milioni di tifosi e appassionati pronto a seguirlo sui social. Ed è proprio sui social che CR7 riesce anche a conquistare dei traguardi importanti.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante

LEGGI ANCHE—> Ecco perchè Locatelli è così importante per la Juventus