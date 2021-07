Calciomercato Juventus, il nuovo terzino arriva dal Gremio

La Juventus ha messo gli occhi sul gioiello del Gremio. L’operazione potrebbe concludersi in sinergia con qualcuno: Vanderson è molto forte.

Juventus-Gremio, Douglas Costa ma non solo. Il portale calciomercato.com ne è sicuro e rilancia un’indiscrezione proveniente dal Brasile. Dopo aver chiuso l’affare che ha riportato l’ex Bayern Monaco in Brasile, i due club potrebbero riprendere i contatti per un giocatore che farebbe il percorso inverso da Porto Alegre a Torino. In Brasile stanno accostando alla Juve il nome di Vanderson de Oliveira Campos, per tutti Vanderson. Terzino destro classe 2001, passaporto brasiliano e una valutazione di circa 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Vanderson, chi è il terzino carioca

C’è da dire che con Danilo e Cuadrado la Juventus è abbastanza coperta in questo ruolo, ma un investimento futuro va fatto. Meglio se in sinergia con un altro club. Vanderson è cresciuto nel settore giovanile del Grêmio. Ha debuttato in prima squadra il 28 dicembre 2020 in occasione dell’incontro di Série A vinto 2-1 contro l’Atl. Goianiense. Il 6 gennaio seguente trova la sua prima rete, nella vittoria casalinga per 2-1 contro il Bahia. E’ una delle più fulgide promesse del Gremio, che gli darà ampio spazio. E i paragoni si sprecano. In particolare, quello con giocatori come Dani Alves e Maicon. Quest’ultimo, in particolare, era cresciuto proprio nelle giovanili del Gremio, prima di approdare al Criciuma e al Cruzeiro, sbarcando poi in Europa col Monaco. Il talento del 2001 lo ricorda nell’interpretazione offensiva del ruolo, e potrebbe fare comodo a molti club.