Calciomercato Juventus, due contropartite per De Ligt | Il Barça all’assalto

Calciomercato Juventus, addio De Ligt: il Barcellona è pronta all’offerta shock per aggiudicarselo. Due contropartite sul tavolo

Massimiliano Allegri sin dal suo ritorno è stato chiaro: bisogna ritornare ad alzare il muro difensivo, chiudendo ermeticamente quella difesa che soprattutto nell’ultima stagione ha lasciato spesso a desiderare. Da qui l’esigenza di rinnovare a stretto giro di posta il contratto di Giorgio Chiellini, anche anche contro un avversario come Lukaku ha dimostrato ancora di poter dire la sua: l’unica incognita, semmai, è quella legata agli infortuni, che non hanno risparmiato “Giorgione” negli ultimi anni della sua esperienza in bianconero. Ecco perché l’altro tassello considerato imprescindibile nella nuova Juve allegriana è Matthijs de Ligt.

Il gigante olandese fa gola a molti club, soprattutto il Barcellona, ma la Juve fino a questo momento ha sempre rispedito al mittente le avances dei catalani, che sono stati ad un passo dall’acquistarlo, quando l’assistito di Mino Raiola militava nelle fila dell’Ajax. I blaugrana, però, a dispetto delle note vicissitudini economiche che li vede protagonista, continua sondare la situazione relativa all’ex Ajax con molto interesse, e sarebbe pronto a formalizzare un’offerta importante.