Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Cristiano Ronaldo: ecco le ultime notizie sul portoghese da pochi giorni in vacanza

Rimane alla Juventus. Almeno per la prossima stagione. Forse prolunga o forse no. Ma intanto, l’anno prossino sarà ancora in bianconero, insieme a Massimiliano Allegri. Secondo Momblano non ci sono dubbi: Cristiano Ronaldo continuerà a giocare a Torino per regalare ai tifosi bianconeri la Champions League. Oltre, ovviamente, a riprendersi lo scudetto e ricucire sul petto il tricolore.

“Una confidenza in famiglia alle mie orecchie possiede più valore ancora di quanto e come possa parlare lo staff: Cristiano Ronaldo ha espresso l’intenzione di proseguire con la Juventus. E che dunque rimarrà a Torino. Il quanto e il come importano, ma saranno motivo di successiva indagine”. Queste le dichiarazioni del giornalista. Che tolgono tutti i dubbi sulla possibile permanenza del portoghese.

