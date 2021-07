Calciomercato Juventus, big inglese all’assalto di Pjanic

Nomi sul taccuino, sogni da realizzare, altri forse irrealizzabili. Sono tanti i rumors del periodo per il calciomercato della Juventus.

Quale reparto necessita maggiori innesti in casa bianconera? In realtà non sembra esserci zona del campo che non avrà delle novità, anche se indubbiamente è il centrocampo il settore che potrebbe vedere diversi innesti. Gli arrivi dipenderanno però anche dalle cessioni che nel frattempo saranno effettuate. Non si potrà avere una rosa troppo larga numericamente parlando. Ma la Juventus sa bene quali sono i colpi da mettere a segno per essere sempre più competitivi sia in Italia che in Europa.

